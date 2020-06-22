Зеленский о переговорах с Кремлем: Нет времени выбирать, доверять или нет Путину

Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

У президента Владимира Зеленского, по его словам, "не времени выбирать", доверять или нет на переговорах российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом он заявил в Skype-интервью с Банковой канадскому изданию The Globe and Mail.

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По словам главы государства, переговоры с хозяином Кремля должны увенчаться возвращением всех захваченных Россией земель Украины.

"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Путину. Может быть, (обмен удерживаемыми лицами) не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу, и для нас большая победа - это возвращение всех наших украденных территорий", - сказал он.

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По словам Зеленского, он в это "твердо" верит и считает, что на достижение такого результата в него "есть время".

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, после оккупации Крыма армией РФ захватившие с 2014 года при поддержке Кремля часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ). РФ говорит, что она ни при чем, и утверждает, что война в Украине - "гражданская". РФ говорила, что ни при чем, и при захвате Крыма, но позднее все признала.

На Донбассе с начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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