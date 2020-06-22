Зеленский о переговорах с Кремлем: Нет времени выбирать, доверять или нет Путину

У президента Владимира Зеленского, по его словам, "не времени выбирать", доверять или нет на переговорах российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом он заявил в Skype-интервью с Банковой канадскому изданию The Globe and Mail.
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По словам главы государства, переговоры с хозяином Кремля должны увенчаться возвращением всех захваченных Россией земель Украины.
"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Путину. Может быть, (обмен удерживаемыми лицами) не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу, и для нас большая победа - это возвращение всех наших украденных территорий", - сказал он.
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По словам Зеленского, он в это "твердо" верит и считает, что на достижение такого результата в него "есть время".
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