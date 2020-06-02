Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"В ответ на обычное оружие". Россия назвала условия для нанесения ядерного удара

"В ответ на обычное оружие". Россия назвала условия для нанесения ядерного удара - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)
02.06.2020, 19:57

Президент России подписал указ о государственной политике в области ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной политике в области ядерного сдерживания, который определяет условия, при которых Москва может применить ядерное оружие. Указ опубликован на портале правовой информации РФ.

В документе сообщается, что Россия может применить ядерное оружие в случаях:

* поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и/или ее союзников;

* применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против России и/или ее союзников;

*воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

*агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

Согласно документу, решение об использовании ядерного оружия принимает президент России. Он может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении по его использованию или о факте его применения.

  • 2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

Читайте также: Впервые за почти 30 лет. В США обсуждают возможность ядерных испытаний - WP

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
владимир путин ядерное оружие
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 