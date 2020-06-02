"В ответ на обычное оружие". Россия назвала условия для нанесения ядерного удара

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной политике в области ядерного сдерживания, который определяет условия, при которых Москва может применить ядерное оружие. Указ опубликован на портале правовой информации РФ.

В документе сообщается, что Россия может применить ядерное оружие в случаях:

* поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и/или ее союзников;

* применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против России и/или ее союзников;

*воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

*агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства.

Согласно документу, решение об использовании ядерного оружия принимает президент России. Он может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении по его использованию или о факте его применения.

2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

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