Меркель обвинила Россию в разрушении ракетного договора: детали

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, - ред.) и таким образом дала повод для расторжения соглашения. Об этом глава она заявила 14 августа на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

С разрушением ДРСМД "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - сказала Меркель.

По ее словам, в этой связи Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия к новому ограничению вооружений.

Меркель подчеркнула, что НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. "Германия - часть НАТО, и будет вести себя как партнер по НАТО", - сказала Меркель.

Отвечая на вопрос, может ли Германия усилить свое военное присутствие в Литве с помощью средств ПВО, Меркель напомнила, что эта задача, как в Литве, так и в Эстонии, решается в рамках программы НАТО по мониторингу воздушного пространства стран Балтии, и Германия всегда брала на себя ответственность в подобных делах.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Россия на следующий день заявила о зеркальном ответе.

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