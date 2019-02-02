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02.02.2019, 13:05

Россия вышла из договора о ракетах средней и малой дальности

Россия вышла из договора о ракетах средней и малой дальности - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

Путин поддержал предложение Шойгу по созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования

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Президент России Владимир Путин заявил выходе своей страны из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - сказал лидер-страны-агрессора.

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Кроме того, Путин поддержал предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу по созданию гиперзвуковых ракет наземного базирования "Калибр".

Напомним, сегодня, 2 февраля, США выходят из ДРСМД. По словам госсекретаря Майка Помпео, Россия нарушает условия договора.

Президент США Дональд Трамп предложил новый договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с большим количеством участников.

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Теги: ДРСМД, владимир путин, сергей шойгу
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