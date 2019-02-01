Официально. США выходят из ракетного договора

Майкл Помпео (фото - EPA)

США 2 февраля выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает AP со ссылкой на госсекретаря Майкла Помпео.

По словам Помпео, Россия "в значительной степени" нарушает условия ДРСМД.

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"Нарушение Россией договора подвергает опасности жизни европейцев и американцев. Мы обязаны должны образом ответить", - заявил он.

Ранее выход США из договора РСМД прокомментировали в России: "Эта игра отыграна".

Также в РФ обеспокоились судьбой другого договора, которым предписывалось сокращение стратегических наступательных вооружений.