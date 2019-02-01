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01.02.2019, 17:16

Официально. США выходят из ракетного договора

Официально. США выходят из ракетного договора - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)

Америка должна ответить на угрозу со стороны РФ, которая не соблюдает условния договора

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США 2 февраля выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает AP со ссылкой на госсекретаря Майкла Помпео.

По словам Помпео, Россия "в значительной степени" нарушает условия ДРСМД. 

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"Нарушение Россией договора подвергает опасности жизни европейцев и американцев. Мы обязаны должны образом ответить", - заявил он.

Ранее выход США из договора РСМД прокомментировали в России: "Эта игра отыграна".

Также в РФ обеспокоились судьбой другого договора, которым предписывалось сокращение стратегических наступательных вооружений.

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Теги: ДРСМД, Майкл Помпео, Россия, США, ракетный договор
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