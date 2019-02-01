"Эта игра отыграна": РФ о выходе США из ракетного договора

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В России считают, что "американцы договор отбросят". Также, по их мнению, это может повлиять на судьбу еще одного договора со США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Я думаю, что это неотвратимая перспектива. Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят", - заявил Рябков.

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Также политик добавил, что вслед за выходом США из ДРСМД, договор о наступательных вооружениях тоже может быть упразднен.

"Что будет дальше - большой вопросительный знак. Я опасаюсь, что за ДРСМД может последовать ДСНВ с такой же судьбой, он может просто истечь 5 февраля 2021 года, не будучи продленным", - рассказал он.

Кроме всего прочего, в России увидели в выходе США из ДРСМД для себя угрозу: по словам Рябкова, если выход состоится, США смогут развернуть в Европе 48 ракет.

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