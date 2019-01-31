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31.01.2019, 18:07

США в ближайшее время могут выйти из "ракетного договора": СМИ

США в ближайшее время могут выйти из "ракетного договора": СМИ - Фото
Иллюстративное фото (скрин из видео)

Свое решение Америка обосновывает провалом в недавних переговорах с Россией

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США могут выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности уже в конце этой недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в военных силах США.

Такое решение в Америке приняли после провалившихся переговоров с Россией, пишет источник.  

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"Мы можем выйти из договора 2 февраля. Мы сделаем официальное заявление и озвучим все наши дальнейшие шаги по сложению с себя всех наших обязательств", - заявила замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

Вашингтон долгое время обвинял РФ в игнорировании договора РСДМ, подписанного еще при Горбачеве и Рейгане в 1987 году. 

Среди прочего, США волновала ракетная система 9М729 - она, по мнению американцев, прямо нарушала условия договора. 

Россия же отвергала все обвинения США и обвиняла своих оппонентов в создании искусственного предлога для выхода из договора. 

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Теги: США, договор, рсмд
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