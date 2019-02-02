Трамп предложил новый договор о ракетах малой и средней дальности

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп предложил новый договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) с большим количеством участников. Об этом пишет Reuters.

При этом Трамп повторил обвинения в адрес России в том, что она нарушает условия текущего договора.

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"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и классной комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я бы хотел этого", - сказал Трамп.

Напомним, сегодня, 2 февраля, США 2 февраля выходят из ДРСМД.

По словам госсекретаря Майка Помпео, Россия нарушает условия договора.

"Нарушение Россией договора подвергает опасности жизни европейцев и американцев. Мы обязаны должны образом ответить", - заявил он.

Ранее выход США из договора РСМД прокомментировали в России: "Эта игра отыграна".

Также в РФ обеспокоились судьбой другого договора, которым предписывалось сокращение стратегических наступательных вооружений.