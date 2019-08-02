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Германия предложила пять шагов к ядерному разоружению в мире

Германия предложила пять шагов к ядерному разоружению в мире - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 00:05

Хайко Маас представил новую программу контроля над разоружением и вооружением накануне прекращения действия ДРСМД

Ядерного разоружения в мире можно достичь, сделав пять шагов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел Германии Хайко Мааса для изданий группы Redaktions Netzwerk Deutschland, написанной накануне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает Укринформ.

По мнению главы МИД Германии, первый пункт состоит в том, чтобы вернуть вопрос контроля над разоружением и вооружением на международную повестку дня и получить партнеров для него.

Также, по словам Мааса, нужно не допустить эскалаций, поэтому надо работать над большей прозрачностью в арсеналах ядерных вооружений, разрабатывать надежные процедуры наблюдения за уничтожением ядерного оружия, особенно  в Северной Корее.

Еще одним элементом он назвал новый Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ) между США и Россией, поскольку действие нынешнего заканчивается в 2021 году.

Глава немецкого МИД убежден, что нужен структурированный диалог по безопасности в Европе - между США и Россией, но включая европейцев.

И наконец, Маас напомнил о новых технологиях, которые ставят новые вызовы для контроля над вооружением в будущем. Полностью автономные системы вооружения, гиперзвуковое оружие, киберугрозы, военное использование космоса - все это угрожает подорвать старые правила игры, подчеркнул немецкий министр.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе, но приостановила действие договора только 4 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай. Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД, Москва заявляет, что не нарушает: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км. 

8 марта в МИД заявили,что Украина оставляет за собой право создавать необходимое ракетное вооружение для обороноспособности после выхода России ДРСМД.

14 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и разместила ее - в зоне ее досягаемости Берлин, Франкфурт и Мюнхен.

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Хайко Маас ядерное оружие разоружение
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