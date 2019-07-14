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14.07.2019, 23:33

Столтенберг: Немецкие города в зоне досягаемости новой ракеты РФ

Столтенберг: Немецкие города в зоне досягаемости новой ракеты РФ - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генсек НАТО считает, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить жизнеспособность договора о РСМД

Россия разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и разместила ее - в зоне ее досягаемости Берлин, Франкфурт и Мюнхен. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

Столтенберг не назвал точного места базирования оружия, однако подчеркнул, что это передвижная ракетная система, которую легко скрыть от систем слежения.

Генсек Североатлантического альянса считает, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить жизнеспособность договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности, - сказал Столтенберг. - Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти".

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе, но приостановила действие договора только 4 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай. Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД, Москва заявляет, что не нарушает: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км. 

8 марта в МИД заявили,что Украина оставляет за собой право создавать необходимое ракетное вооружение для обороноспособности после выхода России ДРСМД.

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Теги: ДРСМД, нато, йенс столтенберг
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