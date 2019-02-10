Столтенберг сказал, почему НАТО не откажется от ядерного оружия

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

НАТО не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают Россия и Китай. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Morgen Post.

По его словам, цель Североатлантического альянса – это мир без ядерного оружия.

Реклама

"Но мир не станет безопаснее, если НАТО лишится всей своей ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие оставят или будут расширять свои ядерные арсеналы", - подчеркнул Столтенберг.

Он призвал Германию и других партнеров НАТО не отказываться от участия в ядерной программе США в Европе.

"Это ядерное участие важно для НАТО. И я призываю как можно больше партнеров-членов стать частью ядерного участия, в том числе Германию", - отметил генсек.

7 февраля Столтенберг заявил, что Россия пытается повлиять на процесс приема балканских стран в Североатлантический альянс.