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10.02.2019, 16:17

Столтенберг сказал, почему НАТО не откажется от ядерного оружия

Столтенберг сказал, почему НАТО не откажется от ядерного оружия - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генсек НАТО отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если оно останется у России и Китая

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НАТО не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают Россия и Китай. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Morgen Post.

По его словам, цель Североатлантического альянса – это мир без ядерного оружия.

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"Но мир не станет безопаснее, если НАТО лишится всей своей ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие оставят или будут расширять свои ядерные арсеналы", - подчеркнул Столтенберг.

Он призвал Германию и других партнеров НАТО не отказываться от участия в ядерной программе США в Европе.

"Это ядерное участие важно для НАТО. И я призываю как можно больше партнеров-членов стать частью ядерного участия, в том числе Германию", - отметил генсек.

7 февраля Столтенберг заявил, что Россия пытается повлиять на процесс приема балканских стран в Североатлантический альянс. 

 

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Теги: Йєнс Столтенберг, Россия, Китай, нато, ядерное оружие
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