Столтенберг: Россия пытается вмешиваться в дела Балкан

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Россия пытается повлиять на процесс приема балканских стран в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в день, когда Северная Македония под своим новым названием подписала протокол, открывающий ей путь к вступлению в альянс, передает Голос Америки.

"Россия пытается вмешаться, пытается вмешаться в политические процессы в суверенных странах, - заявил Столтенберг. - Я думаю, это неправильно".

Реклама

Он отметил, что НАТО уважает решения независимых суверенных государств, вне зависимости от того, хотят ли они вступить в альянс или нет.

"В Скопье мы видели, что большинство в парламенте, большинство политических партий хотели вступления в НАТО, и мы это приветствуем. Но в Сербии, например, они четко заявили, что не хотят вступать в НАТО, и мы уважаем это", - добавил Столтенберг и резюмировал, что Россия должна уважать решения суверенных государств, если те хотят вступить в НАТО, даже если ей это не нравится.

6 февраля представители 29 государств-членов Североатлантического альянса вместе с главой МИД Северной Македонии Николой Димитровым подписали протокол о вступлении этой балканской страны в НАТО.