Расширение НАТО: есть протокол о вступлении Северной Македонии

Йенс Столтенберг (фото — пресс-служба НАТО)

Представители 29 государств-членов Североатлантического альянса вместе с главой МИД Северной Македонии Николой Димитровым подписали протокол о вступлении этой балканской страны в НАТО. Об этом написал у себя в Twitter генсек организации Йенс Столтенберг.

"Сегодня исторический день. Все союзники НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии, который принесет больше безопасности и процветания всему региону. С нетерпением жду того дня, когда около штаб-квартиры НАТО будут развеваться 30 флагов", - пишет он.

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Процедура состоялась в брюссельской штаб-квартире НАТО.

Афины более 27 лет категорически блокировали курс Македонии на Альянс из-за ее названия (оно было аналогичным названию одной из греческих провинций). После переименования страны в Северную Македонию Греция дала добро на ее вступление в НАТО.