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08.03.2019, 11:10

Украина вправе создавать ракетное вооружение - МИД

Украина вправе создавать ракетное вооружение - МИД - Фото
МИД Украины (фото - iStock/Global Images Ukraine)

В связи с выходом России из ДРСМД Украина оставляет за собой право разрабатывать вооружение для обороны, в том числе - ракетное

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Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе, ракетное вооружение. Об этом заявило Министерство иностранных дел в связи с выходом России из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Ведомство отмечает, что Украина выполняла положения договора, несмотря на то, что парламент никогда не ратифицировал документ. "В этой связи факт нарушения договора Россией, которая является его полноценной стороной, - особо возмутителен", - сказано в сообщении МИД.

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Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что выходом из договора Россия создает потенциальное военное давление на европейских членов НАТО и цель Москвы – тотальный контроль наш широким регионов от Балтии до Средиземноморья.

10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов к военным действиям для решении конфликта вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте также: Украина имеет право создавать любые виды оружия для своей защиты

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Теги: ДРСМД, Россия, Украина, вооружение, ракеты
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