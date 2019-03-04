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04.03.2019, 17:05

Ядерное оружие. Россия вышла из ракетного договора с США

Ядерное оружие. Россия вышла из ракетного договора с США - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Россия проигнорировала призывы Запада о необходимости возвращения к выполнению условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)

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Сегодня, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении исполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан между США и СССР в 1987 году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Таким образом, Россия проигнорировала призывы Запада о необходимости возвращения к выполнению условий договора, который запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. 

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5 декабря, США выдвинули России ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если Россия в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после того, как саммит НАТО поддержал обвинения США в адрес Москвы в нарушении положенийВ РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.

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Теги: ДРСМД, Россия, владимир путин, ядерный договор, ракетный договор
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