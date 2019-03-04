Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.03.2019, 10:07

Германия: Китайские ракеты угрожают РФ, как российские - Европе

Германия: Китайские ракеты угрожают РФ, как российские - Европе - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что РФ и США должны привлечь КНР к новому договору о ликвидации ракет средней и малой дальности

Реклама
Реклама

В новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который должны заключить мировые державы, нужно включать и Китай, причем в этом должна быть заинтересована Россия, поскольку она находится в радиусе поражения китайских ракет. Об этом глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен рассказала на пресс-конференции, пишет немецкое издание Focus.

"Россия должна быть заинтересована в том, чтобы вовлечь Китай в новый договор о разоружении, потому что, как российские ракеты средней дальности представляют угрозу для Европы, так и китайские - для России", - сказала министр.

Реклама

По ее словам, Западу нужно установить как можно более тесные контакты с Китаем, потому что, "чем больше мы знаем о Китае, тем лучше, и чем ближе отношения, тем больше заинтересованность Китая в их сохранении".

Читайте также: "Ракетам США до Москвы - 10 минут": Путин снова пригрозил Америке

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и КНР.

Смотрите также: Сюр. Российский хор спел о бомбардировке США в соборе: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: ДРСМД, Китай, Германия, урсула фон дер ляйен
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 