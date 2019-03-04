Германия: Китайские ракеты угрожают РФ, как российские - Европе

Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

В новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который должны заключить мировые державы, нужно включать и Китай, причем в этом должна быть заинтересована Россия, поскольку она находится в радиусе поражения китайских ракет. Об этом глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен рассказала на пресс-конференции, пишет немецкое издание Focus.

"Россия должна быть заинтересована в том, чтобы вовлечь Китай в новый договор о разоружении, потому что, как российские ракеты средней дальности представляют угрозу для Европы, так и китайские - для России", - сказала министр.

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По ее словам, Западу нужно установить как можно более тесные контакты с Китаем, потому что, "чем больше мы знаем о Китае, тем лучше, и чем ближе отношения, тем больше заинтересованность Китая в их сохранении".

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Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и КНР.

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