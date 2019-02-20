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20.02.2019, 13:15

"Ракетам США до Москвы - 10 минут": Путин снова пригрозил Америке

"Ракетам США до Москвы - 10 минут": Путин снова пригрозил Америке - Фото
Фото: ЕРА

Президент страны-оккупанта уверяет, что Москва не собирается первой размещать баллистические и крылатые ракеты в Европе

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Российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в рамках ежегодного послания Федеральному собранию РФ, которое транслировали российские каналы.

"Если же они действительно будут произведены и поставлены на Европейский континент (а США такие планы имеют; во всяком случае мы не слышали обратных заявлений), то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы", - сказал он.

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Путин отметил, что у некоторых классов таких ракет "подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут".

"В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия", - подчеркнул президент РФ.

При этом лидер страны-оккупанта заверил, что Кремль хочет "полноценно и равноправно "дружить с Белым домом, а все действия РФ "носят оборонительный характер". "Россия никому не угрожает", - отметил Путин.

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Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и КНР.

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Теги: ДРСМД, владимир путин, геополитика, угроза, ракетный договор
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