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14.02.2019, 17:51

Российские Искандеры - непосредственная угроза Украине - Полторак

Российские Искандеры - непосредственная угроза Украине - Полторак - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия давно не выполняет договор РСМД, в частности, разместила в 50 км от границы с Украиной ракетные комплексы

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Невыполнение Россией Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД) создает непосредственные угрозы для безопасности Украины, заявил в Брюсселе по итогам визита в штаб-квартиру НАТО министр обороны Украины Степан Полторак, передает Укринформ

"Россия давно начала не выполнять этот договор о средних ракетах. Что касается Украины, они (россияне - ред.) начали нарушать его уже тогда, когда приблизили к границам с Украиной на расстояние буквально 50 км свои ракетные комплексы "Искандер". Сейчас они расположены в Ростовской, Краснодарской, Белгородской областях, и являются непосредственной угрозой для Украины", - отметил Полторак.

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Ранее сегодня Полторак и генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщили, что Альянс будет наращивать присутствие в Черном море для поддержки Украины.

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Теги: ДРСМД, Россия, Украина, степан полторак, искандеры
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