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14.02.2019, 17:11

Корабли НАТО войдут в Черное море для поддержки Украины

Корабли НАТО войдут в Черное море для поддержки Украины - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Группа кораблей прибудет через несколько дней

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Группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составной наращивания присутствия сил Альянса в этом регионе. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Этим мы существенно повысим наше присутствие, что важно для поддержки Украины, региональной безопасности, и что получило одобрение министров обороны", - отметил Столтенберг.

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Он также сообщил, что в четверг министры обороны вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком приняли участие в неформальном завтраке, организованном от имени министра обороны Великобритании.

Ранее сегодня Полторак также сообщил, что НАТО в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море. 

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Теги: Украина, нато, черное море, корабли
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