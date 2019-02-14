Корабли НАТО войдут в Черное море для поддержки Украины

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составной наращивания присутствия сил Альянса в этом регионе. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Этим мы существенно повысим наше присутствие, что важно для поддержки Украины, региональной безопасности, и что получило одобрение министров обороны", - отметил Столтенберг.

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Он также сообщил, что в четверг министры обороны вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком приняли участие в неформальном завтраке, организованном от имени министра обороны Великобритании.

Ранее сегодня Полторак также сообщил, что НАТО в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море.