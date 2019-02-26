Российский хор спел о бомбардировке США в соборе: видео

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Концертный хор Санкт-Петербурга в Исаакиевском соборе исполнил песню о бомбардировке США

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В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга во время праздничного концерта 23 февраля Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством дирижера Владимира Беглецова исполнил песню Андрея Козловского "На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих". Об этом сообщает издание Бумага.

В песне, в частности, есть такие слова: "На подводной лодочке с атомным моторчиком / Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн / Пересек Атлантику и зову наводчика: / "Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!".

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Написанная в 1980-е годы песня прозвучала после основной программы, в которой хор исполнял песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других.

Ранее в Кремле заявили, что Вашингтон неправильно понял слова президента России Владимира Путина. Путин якобы прямо не угрожал направить российские ракеты на Соединенные Штаты, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

20 февраля 2019 года Путин заявил, что российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза.

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Теги: ДРСМД, хор, Исаакиевский собор
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