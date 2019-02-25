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25.02.2019, 14:37

Кремль включил заднюю после слов Путина о ракетах в сторону США

Кремль включил заднюю после слов Путина о ракетах в сторону США - Фото
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не называл ни одного географического пункта, на который могут быть нацелены российские ракеты

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В Кремле заявили, что Вашингтон не правильно понял слова президента России Владимира Путина, который якобы прямо не угрожал направить российские ракеты на Соединенные Штаты. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Президент (РФ - ред.) говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находится центр принятия решений. Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", - заявил Песков.

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Так представитель Кремля прокомментировал сюжет на главном пропагандистском канале Россия-1, в сюжете которого назвали предполагаемые цели в США, которые могли бы поразить российские ракеты. Песков убеждает, что власти "никогда не вмешиваются и не могут вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных".

20 февраля 2019 года Путин заявил, что российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза.

В интервью CNN госсекретарь США Майкл Помпео назвал угрозы президента России Владимира Путина о направлении ракет на США пустыми словами.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и КНР.

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Теги: Россия, США, дмитрий песков, ракеты, угрозы
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