Кремль включил заднюю после слов Путина о ракетах в сторону США

Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

В Кремле заявили, что Вашингтон не правильно понял слова президента России Владимира Путина, который якобы прямо не угрожал направить российские ракеты на Соединенные Штаты. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Президент (РФ - ред.) говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у ее границ будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находится центр принятия решений. Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", - заявил Песков.

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Так представитель Кремля прокомментировал сюжет на главном пропагандистском канале Россия-1, в сюжете которого назвали предполагаемые цели в США, которые могли бы поразить российские ракеты. Песков убеждает, что власти "никогда не вмешиваются и не могут вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных".