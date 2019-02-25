Помпео ответил на угрозы Путина нацелить ракеты на США

Майк Помпео (фото - ЕРА)

Угрозы президента России Владимира Путина о направлении ракет на США являются пустыми словами. Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Майкл Помпео.

"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности РФ в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которое распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - подчеркнул Помпео.

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По его словам, именно Россия нарушала условия ракетного договора.

"Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы…Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - госсекретарь.

20 февраля 2019 года Путин заявил, что российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза.