Впервые за почти 30 лет. В США обсуждают возможность ядерных испытаний - WP

Ядерное оружие, B-52 (фото - Keifer Bowes, US Air Force)

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают проведение ядерных испытаний, которые могут стать первыми для страны с 1992 года. Об этом сообщает Washington Post.

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Издание ссылается на анонимные источники, среди которых - один из высокопоставленных чиновников администрации и два бывших чиновника, знакомых с обсуждением.

Разговор о ядерных испытаниях состоялся 15 мая на встрече высших должностных лиц национальных агентств США по безопасности. Оно прошло после обвинений со стороны администрации Трампа в адрес России и Китая, что они якобы проводят ядерные испытания малой мощности. Обвинение не было подтверждено общедоступными доказательствами, обе страны его отрицают.

По мнению топ-чиновника, говорившего с изданием на условиях анонимности, демонстрация способности США провести быстрые испытания может быть полезной с точки зрения переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехстороннюю сделку по урегулированию арсеналов крупнейших ядерных держав.

По словам источников, встреча не завершилась никаким решением о проведении испытаний. Один из источников утверждает, что обсуждение будет продолжено, другой - что в итоге было принято решение в пользу других мер в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая.

В Совете по национальной безопасности отказались дать комментарий.

23 сентября 1992 года в США было проведено последнее испытание ядерного оружия.

30 января стало известно, что ВМС США приняли на вооружение боеголовки с ядерным зарядом малой мощности.