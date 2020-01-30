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Из-за действий РФ. США вооружили подлодку новой ядерной ракетой

Из-за действий РФ. США вооружили подлодку новой ядерной ракетой - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
30.01.2020, 17:00

Впервые о боеголовке W76-2 Trident сообщили в правительственном отчете 2018 года

ВМС США приняли на вооружение боеголовки с ядерным зарядом низкой мощности W76-2 Trident. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Федерацию американских ученых.

В Федерации на основе информации от источников в правительстве США заявляют, что ракета была размещена на подводной лодке USS Tennessee, патрулировавшей Атлантический океан в конце 2019 года.

Впервые об этой боеголовке сообщили в правительственном отчете 2018 года о ядерной боеготовности США, где говорилось, что она "поможет противостоять любым ложным представлениям о наличии слабостей США в регионе". Ученые считают, что в этом описании имеется в виду противостояние РФ в сфере тактического ядерного оружия.

"Подход США - не предоставлять подтверждений или опровержений наличия или отсутствия ядерного оружия в целом, или в любом конкретном месте", - заявили в Пентагоне.

Использование W76-2 обосновывалось в качестве ответа на то, что РФ якобы уменьшила порог первого применения собственного тактического ядерного оружия в ограниченных региональных конфликтах, в случае, если она будет проигрывать войну обычным оружием.

  • 2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.
  • РСМД могут в считанные минуты достичь цели, то есть практически нет шансов подготовиться к массированному удару и/или отразить его.

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ядерное оружие W76-2
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