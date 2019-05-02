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02.05.2019, 13:25

Перед выходом из договора с Россией США купили ракет на $1,1 млрд

Перед выходом из договора с Россией США купили ракет на $1,1 млрд - Фото
Президент США Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Глава отмеченной в 2017-м Нобелевской премией мира организации считает, что отказ США от ракетного договора - отправная точка для новой холодной войны

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Аккурат перед тем, как выйти из ракетного договора с РФ, США потратили, предположительно на новые ракеты меньшей и средней дальности, около $1,1 млрд. Об этом со ссылкой на пресс-релиз движения ICAN (Международная кампания по запрещению ядерного оружия) пишет агентство Deutsche Welle.

С конца октября 2018 года по конец января нынешнего Пентагон заказал новых ракет в более 80 договорах с шестью компаниями ОПК. Это как раз тот период, когда США пригрозили выходом из ДРСМД.

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Аналитики, однако, уточняют: они не знают, относятся ли все заказанные в этот период ракеты к запрещенным ракетным договором категориям.

$537 млн получат в Rytheon (44 сделки), $268 млн - Lockheed Martin (36 договоров), и Вoeing перепадет $254 млн за 4 контракта.

Читайте мнение: Ракетное вооружение Украины: новые задачи и актуальные наработки

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе, но приостановила действие договора только 4 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай. Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД, Москва заявляет, что не нарушает: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км. 

8 марта в МИД заявили,что Украина оставляет за собой право создавать необходимое ракетное вооружение для обороноспособности после выхода России ДРСМД.

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Теги: ДРСМД, крылатая ракета, боевая ракета, отрк
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