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Резников: Украина готова к любым действиям России

Резников: Украина готова к любым действиям России - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)
04.06.2020, 07:59

Вице-премьер Алексей Резников отметил, что "сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности"

До полной деоккупации Крыма водоснабжение не будет восстановлено, Украина готова к любым действиям России в случае применения военных мер. Об этом в интервью Укринформу заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, принципиальная позиция нашей страны -  будет полная деоккупация Крыма, и восстановится водоснабжение. "Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", - отметил Резников.

Отвечая на вопрос, нет ли опасений, что президент РФ Владимир Путин ради того, чтобы получить воду, применит военные и силовым меры, Резников сказал: "Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за шесть лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу".

С 5 мая Резников является первым замглавы украинской делегации на переговорах ТКГ в Минске.

  • 11 февраля в эфире Прямого глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу. 
  • 12 февраля Арахамия уточнил, что идея о поставках воды в оккупированный Крым в обмен на Донбасс, с которой он согласился, принадлежит не ему, и что на заседаниях фракции этот вопрос не обсуждался
  • 5 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе.
  • 6 марта он уточнил в Верховной Раде, что речь не идет о промышленных поставках, а только о воде для населения в случае гуманитарной угрозы.
  • Нардеп от Слуги народа Александр Качура сегодня заявил, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом в Крым будет поставляться вода только для населения.

Читайте также: Представительство Зеленского в Крыму: Вода будет только после деоккупации

Арина Толина
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Алексей Резников Россия вода владимир путин Крым Давид Арахамия александр качура
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