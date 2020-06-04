Резников: Украина готова к любым действиям России

До полной деоккупации Крыма водоснабжение не будет восстановлено, Украина готова к любым действиям России в случае применения военных мер. Об этом в интервью Укринформу заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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По его словам, принципиальная позиция нашей страны - будет полная деоккупация Крыма, и восстановится водоснабжение. "Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", - отметил Резников.
Отвечая на вопрос, нет ли опасений, что президент РФ Владимир Путин ради того, чтобы получить воду, применит военные и силовым меры, Резников сказал: "Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за шесть лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу".
С 5 мая Резников является первым замглавы украинской делегации на переговорах ТКГ в Минске.
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