Резников: Украина готова к любым действиям России

Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

До полной деоккупации Крыма водоснабжение не будет восстановлено, Украина готова к любым действиям России в случае применения военных мер. Об этом в интервью Укринформу заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, принципиальная позиция нашей страны - будет полная деоккупация Крыма, и восстановится водоснабжение. "Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", - отметил Резников.

Отвечая на вопрос, нет ли опасений, что президент РФ Владимир Путин ради того, чтобы получить воду, применит военные и силовым меры, Резников сказал: "Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за шесть лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности, другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу".

С 5 мая Резников является первым замглавы украинской делегации на переговорах ТКГ в Минске.



Давид Арахамия 11 февраля в эфире Прямого глава фракции Слуга народа заявил , что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу.

12 февраля Арахамия уточнил , что идея о поставках воды в оккупированный Крым в обмен на Донбасс, с которой он согласился, принадлежит не ему, и что на заседаниях фракции этот вопрос не обсуждался

, что идея о поставках воды в оккупированный Крым в обмен на Донбасс, с которой он согласился, принадлежит не ему, и что на заседаниях фракции этот вопрос не обсуждался 5 марта п ремьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе.

ремьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе. 6 марта он уточнил в Верховной Раде, что речь не идет о промышленных поставках, а только о воде для населения в случае гуманитарной угрозы.

Нардеп от Слуги народа Александр Качура сегодня заявил , что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом в Крым будет поставляться вода только для населения.

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