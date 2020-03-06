Представительство Зеленского в Крыму: Вода будет только после деоккупации

Представитель президента в АРК Антон Кориневич (фото - ОП)

Представительство президента в Крыму официально заявило о недопустимости поставок воды на временно оккупированную Россией территорию АРК до момента ее деоккупации. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

"Представительство в очередной раз, реагируя на заявления отдельных должностных лиц, официально заявляет о недопустимости поставок воды на временно оккупированную Российской Федерацией территорию АР Крым и г. Севастополя до момента его деоккупации", - сказано в заявлении.

В представительстве президента напомнили, что с началом оккупации прекращены поставки воды в Крым.

"В соответствии с нормами международного права ответственность за обеспечение жизни населения на оккупированной территории возлагается на государство-оккупанта", - сказано в заявлении.

"Украина обязана защищать интересы своих граждан, в том числе тех, кто вынужденно проживает на временно оккупированной территории. Однако, поставка воды с подконтрольной территории Украины приведет к ослаблению давления на государство-оккупанта. Следствием этого станет отсрочка момента деоккупации территории Украины и продолжение репрессий и преследований наших граждан оккупационной российской властью", - говорится в заявлении.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что хочет возобновить поставку воды в оккупированный Крым, поскольку неподача воды на полуостров приведет к гуманитарной катастрофе.

Сегодня он уточнил в Верховной Раде, что речь не идет о промышленных поставках, а только о воде для населения в случае гуманитарной угрозы.

Нардеп от Слуги народа Александр Качура сегодня заявил , что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом в Крым будет поставляться вода только для населения.