Представительство Зеленского в Крыму: Вода будет только после деоккупации

Представительство президента в Крыму официально заявило о недопустимости поставок воды на временно оккупированную Россией территорию АРК до момента ее деоккупации. Об этом сообщает пресс-служба представительства.
"Представительство в очередной раз, реагируя на заявления отдельных должностных лиц, официально заявляет о недопустимости поставок воды на временно оккупированную Российской Федерацией территорию АР Крым и г. Севастополя до момента его деоккупации", - сказано в заявлении.
В представительстве президента напомнили, что с началом оккупации прекращены поставки воды в Крым.
"В соответствии с нормами международного права ответственность за обеспечение жизни населения на оккупированной территории возлагается на государство-оккупанта", - сказано в заявлении.
"Украина обязана защищать интересы своих граждан, в том числе тех, кто вынужденно проживает на временно оккупированной территории. Однако, поставка воды с подконтрольной территории Украины приведет к ослаблению давления на государство-оккупанта. Следствием этого станет отсрочка момента деоккупации территории Украины и продолжение репрессий и преследований наших граждан оккупационной российской властью", - говорится в заявлении.