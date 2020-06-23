МИД отреагировал на слова Путина: напомнили о 400 000 русских на стороне Рейха

Василий Боднар (Фото: пресс-служба МИД)

Обвиняя украинцев в коллаборационизме с Третьим рейхом во время Второй мировой войны, президент РФ Владимир Путин почему-то умалчивает о том, сколько россиян воевало на стороне нацистов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, пишет Укринформ.

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Дипломат прокомментировал слова Путина из его статьи о Второй мировой войне в журнале National Interest.

"Он также обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит об участии россиян в вооруженных формированиях Третьего рейха. Но ведь то, что более 400 000 этнических русских воевали на стороне нацистской Германии, является историческим фактом", – сказал Боднар.

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