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МИД отреагировал на слова Путина: напомнили о 400 000 русских на стороне Рейха

МИД отреагировал на слова Путина: напомнили о 400 000 русских на стороне Рейха - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба МИД)
23.06.2020, 08:47

В украинском МИД прокомментировали заявление российского президента об украинских коллаборационистах нацистской Германии во Второй мировой войне

Обвиняя украинцев в коллаборационизме с Третьим рейхом во время Второй мировой войны, президент РФ Владимир Путин почему-то умалчивает о том, сколько россиян воевало на стороне нацистов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, пишет Укринформ.

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Дипломат прокомментировал слова Путина из его статьи о Второй мировой войне в журнале National Interest.

"Он также обвиняет украинцев в коллаборационизме, но ничего не говорит об участии россиян в вооруженных формированиях Третьего рейха. Но ведь то, что более 400 000 этнических русских воевали на стороне нацистской Германии, является историческим фактом", – сказал Боднар.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной.
  • В октябре 2019-го Боднар заявил, что Украина приняла необходимые законы для амнистии боевиков ЛНР/ДНР, но под нее попадут не все.
  • В декабре Боднар он на угрозы РФ о "выходе областей из Украины": дипломат считает, что заявление спикера Госдумы РФ Володина "тянет на криминал".
  • В феврале 2020-го на то время глава МИД Вадим Пристайко заявил, что на выборах в ОРДЛО могут выбрать коллаборационистов россиян.
  • 21 июня 2020-го Путин опубликовал в National Interest статью с оценкой событий Второй мировой войны на кремлевский лад.

Смотрите видео: Путин о распаде СССР: Утащили с собой огромное количество российских земель

Евгений Пилипенко
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Вторая мировая война Василий Боднар МИД владимир путин коллаборационизм нацисты Третий Рейх фашисты
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