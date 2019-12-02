В МИД ответили на угрозы РФ о "выходе областей из Украины"

Василий Боднар (Фото - скриншот из видео Радіо Свобода - Youtube)

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар призвал правоохранительные органы изучить слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о "выходе из состава Украины ряда областей" на соответствие украинскому законодательству. Об этом он написал в Facebook.

Боднар также объяснил, что РФ пытается разжечь межнациональную вражду в Украине "с помощью классического набора штампов и манипуляций". Такие действия, подчеркнул он, направлены против территориальной целостности Украины – "и укладываются в логику гибридной войны".

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Боднар отметил, что РФ подобными провокациями также пытается скрыть нарушения прав украинцев в Крыму.

Справка. После того, как делегация Украины не дала выступить на форуме ООН по вопросам меньшинств "депутату" от оккупированного Крыма, на сайте Госдумы появилось заявление ее спикера о якобы притеснении нацменьшинств в Украине. В частности Володин заявил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

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