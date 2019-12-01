Аваков о спикере Госдумы РФ: "Очередной русский дурак"

Вячеслав Володин (фото - ЕРА)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин своими заявлениями о возможном выходе из состава Украины ряда областей демонстрирует "истинные устремления "русского мира". Об этом Аваков написал в Facebook.

После того, как делегация Украины не дала выступить на форуме ООН по вопросам меньшинств "депутату" от оккупированного Крыма, на сайте Госдумы появилось заявление ее спикера о якобы притеснении нацменьшинств в Украине.

В частности Володин заявил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

"Очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией", - так прокомментировал заявление Володина глава МВД Украины.

Аваков намекнул, что Россия все свои акты внешней агрессии всегда оправдывала необходимостью защиты прав русскоязычных, которые якобы нарушаются.

"От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира", - написал Аваков.

Он также назвал себя "русскоязычным националистом" и посоветовал "сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой… перечитывать володиных".