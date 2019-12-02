Кулеба – спикеру Госдумы России: Готовы принять пару областей РФ

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ответил спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину, заверив, что никакие области из состава Украины не выйдут - и Украина наоборот "готова принять пару областей РФ для восстановления исторической справедливости".

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Вместо этого, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал Кулеба в Twitter и приложил фото с подписью "обзорная карта украинских земель".

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Справка. После того, как делегация Украины не дала выступить на форуме ООН по вопросам меньшинств "депутату" от оккупированного Крыма, на сайте Госдумы появилось заявление ее спикера о якобы притеснении нацменьшинств в Украине. В частности Володин заявил, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

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