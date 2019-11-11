Кулеба об окончании войны с РФ: Компенсация и возврат Крыма

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сказал, чем фактически должна закончиться война с Россией. По его словам - это возвращение Крыма и выплата денег за агрессию, пишет РБК-Украина.

Сумму предполагаемой компенсации вице-премьер не уточнил. Но вспомнил о "распиленных и вывезенных" с оккупированного Донбасса заводах, экологической ситуации в регионе.

"Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны - это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло", - пояснил чиновник.

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Говоря об оккупации Крыма, Кулеба отметил, что полуостров зашел в так называемую "балтийскую модель" - по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. По словам Кулебы, "война началась с Крыма - Крымом и закончится".

"И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать - я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем", - сказал он. И добавил, что Крым обязательно будет деоккупирован в момент максимального ослабления страны-агрессора. Тогда, считает вице-премьер, полуостров "просто выскользнет из ее ослабевших рук"

Ранее омбудсмен Людмила Денисова рассказала, сколько россиян переселили в Крым за годы оккупации.

При этом президент Владимир Зеленский признает, что вернуть полуостров самостоятельно, без помощи международных партнеров Украина пока не может.

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