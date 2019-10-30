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У Зеленского опасаются поколения крымчан, не знающего об Украине

У Зеленского опасаются поколения крымчан, не знающего об Украине - Фото
Антон Кориневич
30.10.2019, 16:28

По данным Кориневича, на полуострове сейчас работает только одна школа с обучением на украинском языке

Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич опасается, что из-за оккупации полуострова там скоро не будут знать об Украине. Об этом он сказал на форуме единства в Мариуполе, пишет hromadske.

"В будущем мы будем иметь поколение, которое почти ничего не знает об Украине", - спрогнозировал он.

По словам представителя президента, сейчас на полуострове постоянно сокращается число детей, которые обучаются на украинском и крымскотатарском языках. В первом случае, по данным Кориневича, таких учеников 250, а во втором - 6000. "В Крыму осталась только одна украинская школа в Феодосии", - добавил он.

История Украины, по словам чиновника, на полуострове не изучается с 2015 года.

  • Сегодня Зеленский заявил, что единого решения по Донбассу и Крыму никогда не будет.Об этом он сказал, представляя стратегию реинтеграции оккупированных Россией территорий.
  • Ранее оккупанты рапортовали, что вернули украинский язык в школы Севастополя.

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оккупация крыма Крым украинский язык обучение школьники
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