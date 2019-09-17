Оккупанты вернули украинский язык в школы Севастополя

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Российские оккупанты с начала учебного года вернули в школы Севастополя изучение украинского языка. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на так называемый департамент образования и науки Севастополя.

Уточняется, что дисциплина не является обязательной, ее изучают по выбору. Что касается крымскотатарского языка, то в его в оккупированном городе преподают как факультативно, так и в обязательно порядке, пишут СМИ.

По данным статистики, предоставленной оккупационными властями, русский язык изучают более 41 000 школьников Севастополя, украинский и крымскотатарский - примерно по 180.

Накануне стало известно, что российские власти могут переименовать оккупированный полуостров.

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