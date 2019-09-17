МИД Чехии отреагировал на визит делегации страны в Крым

Админграница с оккупированным Крымом (Фото: ГПСУ)

В Министерстве иностранных дел Чехии отреагировали на недавний визит группы сограждан в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщило Radio Praha со ссылкой на информацию ведомства.

В МИД заявили, что визит сограждан на полуостров не являлся официальным, а был частным. Потому - не нарушал чешские законы. Спикер чешского ведомства Зузана Стихова отметила, что дипломаты страны настоятельно не советуют совершать поездки в Крым, которые нарушают украинское законодательство.

Ранее посольство Украины в Чехии сообщило о визите в оккупированный Крым ряда граждан Чехии в нарушение процедуры посещения оккупированной территории. Дипломаты отметили, что в составе группы предполагаемых нарушителей также были лица из так называемого Всемирного совета подкарпатских русинов, которые недавно встречались с президентом Чехии Милошем Земаном.

"К сожалению, это является еще одним подтверждением того, что эта организация действует в русле и, очевидно, под руководством Кремля с целью дестабилизации ситуации в Украине", - сказано в заявлении посольства Украины.

Ранее президент Чехии с членами делегации закарпатских русинов обсудил вопрос предоставления Закарпатью "большей автономии".

Заместитель главы Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско пожаловался Земану, что Украина якобы "не признает и не уважает культуру русинов".

В свою очередь чешский лидер пообещал поговорить о проблемах русинов с украинским коллегой – Владимиром Зеленским .

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