МИД Чехии отреагировал на визит делегации страны в Крым

В Министерстве иностранных дел Чехии отреагировали на недавний визит группы сограждан в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщило Radio Praha со ссылкой на информацию ведомства.
В МИД заявили, что визит сограждан на полуостров не являлся официальным, а был частным. Потому - не нарушал чешские законы. Спикер чешского ведомства Зузана Стихова отметила, что дипломаты страны настоятельно не советуют совершать поездки в Крым, которые нарушают украинское законодательство.
Ранее посольство Украины в Чехии сообщило о визите в оккупированный Крым ряда граждан Чехии в нарушение процедуры посещения оккупированной территории. Дипломаты отметили, что в составе группы предполагаемых нарушителей также были лица из так называемого Всемирного совета подкарпатских русинов, которые недавно встречались с президентом Чехии Милошем Земаном.
"К сожалению, это является еще одним подтверждением того, что эта организация действует в русле и, очевидно, под руководством Кремля с целью дестабилизации ситуации в Украине", - сказано в заявлении посольства Украины.
Читайте также: МИД из-за Земана вызвал на разговор посла Чехии