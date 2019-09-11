Поговорю с Зеленским. Президент Чехии - об автономии Закарпатья

Милош Земан (фото - ЕРА)

Президент Чехии Милош Земан с членами делегации закарпатских русинов обсудил вопрос предоставления Закарпатью "большей автономии". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ.

Заместитель главы Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско пожаловался Земану, что Украина якобы "не признает и не уважает культуру русинов". Чешский лидер пообещал поговорить о проблемах русинов с украинским коллегой – Владимиром Зеленским.

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Сама встреча была приурочена к 100-летней годовщине присоединения Подкарпатской Руси к Чехословакии. Тяско от имени Всемирного совета подкарпатских русинов поблагодарил Земана за "совместные годы, прожитые в Чехословакии" (с 1919 по 1939 – ред.). Примечательно, что с годовщиной подписания Сен-Жерменского мирного договора (после этого Закарпатье стало частью Чехословакии) чехов поздравили и в Закарпатском облсовете.

Тяско выложил фото соответствующего документа в Facebook.

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Фото: Михаил Тяско/Facebook

Земан не впервые встречается с лидерами русинского совета. В 2017 году, в частности, Василий Джуган и Михаил Тяско сопровождали чешского лидера во время его поездки в Россию.

В декабре 2018 Земан раскритиковал Украину за "возвеличивание военных преступников".

В июле чешский парламент обвинил Земана в нарушении конституции.

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