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Поговорю с Зеленским. Президент Чехии - об автономии Закарпатья

Поговорю с Зеленским. Президент Чехии - об автономии Закарпатья - Фото
Милош Земан (фото - ЕРА)
11.09.2019, 08:15

Земан встретился с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов в честь 100-летней годовщины присоединения Закарпатья к Чехословакии

Президент Чехии Милош Земан с членами делегации закарпатских русинов обсудил вопрос предоставления Закарпатью "большей автономии". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ.

Заместитель главы Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско пожаловался Земану, что Украина якобы "не признает и не уважает культуру русинов". Чешский лидер пообещал поговорить о проблемах русинов с украинским коллегой – Владимиром Зеленским.

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Сама встреча была приурочена к 100-летней годовщине присоединения Подкарпатской Руси к Чехословакии. Тяско от имени Всемирного совета подкарпатских русинов поблагодарил Земана за "совместные годы, прожитые в Чехословакии" (с 1919 по 1939 – ред.). Примечательно, что с годовщиной подписания Сен-Жерменского мирного договора (после этого Закарпатье стало частью Чехословакии) чехов поздравили и в Закарпатском облсовете.

Тяско выложил фото соответствующего документа в Facebook.

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Фото: Михаил Тяско/Facebook

Земан не впервые встречается с лидерами русинского совета. В 2017 году, в частности, Василий Джуган и Михаил Тяско сопровождали чешского лидера во время его поездки в Россию.

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