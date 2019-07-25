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Президенту Чехии грозит отставка из-за нарушения Конституции

Президенту Чехии грозит отставка из-за нарушения Конституции - Фото
Милош Земан (фото - официальный сайт)
25.07.2019, 10:20

Сенат Чехии обвинил Милоша Земана в множественном нарушении Конституции

Верхняя палата чешского парламента, находящаяся под контролем оппозиции, проголосовала 48 голосами против 20 за то, чтобы подать обвинения на президента Чехии Милоша Земана в Конституционный суд. Об этом сообщает AP.

Сенаторы обвинили президента в том, что он не действовал в соответствии с Конституцией в восьми случаях, в частности неоднократно не назначал предложенных министров. Земан все обвинения отрицает.

Теперь этот вопрос должна рассмотреть нижняя палата парламента и, в случае большинства голосов "за", одобрить прошение Сената о том, чтобы суд рассмотрел это дело. AP отмечает, что это вряд ли произойдет, поскольку в нижней палате доминирует партия премьер-министра Андрея Бабиша, союзника Земана.

Если же дело будет передано дальше и суд согласится с обвинениями, Земан потеряет пост президента.

Ранее в Чехии протесты против премьера Бабиша продолжались пять недель подряд. 

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Андрей Бабиш чехия земан милош
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