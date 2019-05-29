"Бабиша в тюрьму": в Чехии пять недель требуют отставки премьера

Андрей Бабиш (фото - facebook.com/AndrejBabis)

Тысячи протестующих в Чехии вновь вышли на улицы во вторник, 28 мая. Об этом сообшает Deutsche Welle.

Участники очередной акции протеста выступили против правительства премьер-министра страны Андрея Бабиша.

По оценкам полиции, во втором по величине городе Чехии Брно на улицах собрались около 2,5 тысяч протестующих. Они вышли на демонстрацию с плакатами "Бабиша в тюрьму" и "Отставка". Масштабные акции протеста, собравшие сотни демонстрантов, прошли также в Пльзене, Остраве и Либерце.

Массовые акции протеста, продолжающиеся в Чехии уже пятую неделю, инициирует гражданское объединение "Миллион мгновений за демократию". Поводом для демонстраций стали подозрения Бабиша в коррупции.

Следствие утверждает, что миллиардер и бывший предприниматель Андрей Бабиш в 2007 году незаконно получил субсидии ЕС в размере $2 млн в пользу своего холдинга Agrofert. Изначально субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Сам премьер-министр отрицает факты нарушений и называет дело политически мотивированным.

Протестующие опасаются, что недавно назначенная министр юстиции Мария Бенешова может затормозить расследование в отношении Бабиша. Премьер утверждает, что назначение Бенешовой не представляет угрозы для правосудия.

Несмотря на протесты, правопопулистская партия Бабиша Акция недовольных граждан одержала победу в Чехии на выборах в Европарламент. Представители партии получат шесть мандатов из 21 места, положенного Чехии в Европарламенте.

17 ноября 2018 года в Праге проходила массовая акция, участники которой требовали отставки Бабиша.