Друг Путина Земан предложил изменить Конституцию Украины

Милош Земан (фото - EPA)

Изменение Конституции Украины в части децентрализации может урегулировать "конфликт" (гибридную войну в Донбассе, - ред.). Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает телерадиокомпания ČTK.

Земан отметил, что украиноязычная и русскоязычная жители Украины слишком "ненавидят друг друга". По его словам, нынешнюю ситуацию в стране можно назвать "хрупким перемирием".

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"Разумное урегулирование, которое закреплено минскими соглашениями (но их, к сожалению, никто не выполняет), заключается в изменении украинской Конституции. В частности, нужна децентрализация, стобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию", - подчеркнул Земан.

Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину.

В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.