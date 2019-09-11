Украинский МИД вызвал посла Чехии: названа причина

Президент Чехии Милош Земан

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию о встрече президента Чехии Милоша Земана с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В среду в ведомство пригласили посла Чехии в Украине Радека Матулу для получения разъяснений.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД же пообещали в дальнейшем реагировать на подобные события, ставящие под сомнение суверенитет и территориальную целостность страны.

Ранее президент Чехии Милош Земан с членами делегации закарпатских русинов обсудил вопрос предоставления Закарпатью "большей автономии".

Милош Земан Заместитель главы Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско пожаловался Земану, что Украина якобы "не признает и не уважает культуру русинов".

В свою очередь чешский лидер пообещал поговорить о проблемах русинов с украинским коллегой – Владимиром Зеленским .

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