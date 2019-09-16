Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Оккупанты заявили о возможности переименования Крыма

Оккупанты заявили о возможности переименования Крыма - Фото
Фото: ЕРА
16.09.2019, 18:48

Оккупанты утверждают, что идея о переименовании якобы принадлежит "грекам Крыма"

Российские оккупанты в Крыму заявили о возможности переименования украинского полуострова в "Республика Крым – Таврида". Об этом заявил представитель кремлевских марионеток из оккупационной администрации Георгий Мурадов, сообщает ТАСС.

Он заявил, что идея о переименовании якобы принадлежит "грекам Крыма".

По словам Мурадова, инициативу рассмотрят в Кремле, если ее "поддержит общественность", сообщает Российская газета.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с возвратом Крыма из российской оккупации есть несколько идей, но пока их озвучивать слишком рано.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что санкции по Крыму будут сохраняться, пока Россия продолжает оккупацию.

Напишите нам
Крым переименование таврида георгий мурадов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 