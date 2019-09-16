Оккупанты заявили о возможности переименования Крыма

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Российские оккупанты в Крыму заявили о возможности переименования украинского полуострова в "Республика Крым – Таврида". Об этом заявил представитель кремлевских марионеток из оккупационной администрации Георгий Мурадов, сообщает ТАСС.

Он заявил, что идея о переименовании якобы принадлежит "грекам Крыма".

По словам Мурадова, инициативу рассмотрят в Кремле, если ее "поддержит общественность", сообщает Российская газета.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с возвратом Крыма из российской оккупации есть несколько идей, но пока их озвучивать слишком рано.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что санкции по Крыму будут сохраняться, пока Россия продолжает оккупацию.