Министр культуры о гастролирующих в Крыму артистах: Смелые люди

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр культуры Владимир Бородянский назвал "смелыми людьми" артистов, которые едут выступать в оккупированный Крым, не нарушая при этом украинское законодательство. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек", - заявил чиновник.

При этом он добавил, что гастролировать в Крыму – "рискованно".

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