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Зеленский: "Формулы Штайнмайера" для Крыма сейчас нет

Зеленский: "Формулы Штайнмайера" для Крыма сейчас нет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.10.2019, 16:38

Без международных партнеров деоккупация полуострова невозможна, считает украинский президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма без международных партнеров Украины не представляется возможной. Об этом он сказал на выставке Оружие и безопасность в Киеве, пишет Крым.Реалии.

Отвечая на вопрос, существует ли своя "формула Штайнмайера" для Крыма, президент сказал, что такой формулы сейчас нет. А в вопросе деоккупации полуострова, считает глава государства, "Украина сама не справится".

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - сказал Зеленский.

СправкаФранк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

  • 1 октября Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера. По словам Зеленского, в рамках ее реализации до проведения местных выборов из Донбасса должны быть выведены войска РФ. Кроме того, Украина должна получить полный контроль над всей границей.

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деоккупация Крыма Владимир Зеленский Крым формула штайнмайера
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