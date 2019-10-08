"Еще не на пенсии". Сайдик не стал комментировать оккупацию Крыма

Мартин Сайдик (фото - flickr.com/photos/unisgeneva)

Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик на форуме в Зальцбурге отказался высказывать свою позицию об аннексии Россией Крыма. Об этом сообщает Укринформ.

Во время международного форума Salzburg Europe Summit одна из сессий называлась "Украина - шансы на мирное урегулирование". Среди ее докладчиков был Сайдик.

Во время его представления 7 октября произошел конфуз, когда модератор назвал Сайдика бывшим российским послом в ООН, а не австрийским, однако быстро исправился.

Сайдика попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины, одновременно с "референдумом" в Крыму в 2014 году. В ответ Сайдик подчеркнул, что не комментирует тему Крыма.

"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности - Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", - объяснил он.

После этого Сайдик захотел добавить "объективности" в вопросе по Крыму. Сайдик сказал, что хотя и не говорит о Крыме, но присутствующим следует знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе Российской Федерации", затем 37 лет - с 1954 года по 1991 год - в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".