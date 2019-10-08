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Сайдик: Людям в Донбассе важен мир, условия - второстепенны

Сайдик: Людям в Донбассе важен мир, условия - второстепенны - Фото
Мартин Сайдик (Фото: EPA)
08.10.2019, 07:38

Спецпредставитель главы ОБСЕ считает согласование формулы Штайнмайера обнадеживающим развитием ситуации

Для людей в Донбассе самое важное - мир, а на каких условиях он будет - это второстепенно, считает спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик. Об этом он заявил на международном форуме в Зальцбурге, сообщает Укринформ.

"Я слышу как на подконтрольных правительству в Киеве районах, так и в ОРДЛО, в сепаратистских регионах - люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше. Самое важное, что мы хотим иметь - это мир. А на каких условиях будет этот мир - это уже второстепенное", - заявил Сайдик.

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Сайдик выразил надежду, что под руководством президента Владимира Зеленского Украина и дальше будет идти путем экономической и политической консолидации. "Мир в Донбассе был бы точно одним из важнейших элементов", - сказал он.

Постройку временного моста в Станице Луганской и согласование формулы Штайнмайера Садик назвал "обнадеживающим развитием ситуации".

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Донбасс формула штайнмайера мартин сайдик
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