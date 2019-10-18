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В МИД рассказали, кто из боевиков не попадет под амнистию

В МИД рассказали, кто из боевиков не попадет под амнистию - Фото
Василий Боднар (Фото - скриншот из видео Радіо Свобода - Youtube)
18.10.2019, 12:47

Боднар сообщил, что Украина приняла все законы, которые необходимы для осуществления предусмотренной минскими соглашениями амнистии боевиков

Замминистра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Украина приняла необходимые законы для амнистии боевиков "ЛНР/ ДНР", однако под нее попадут не все террористы. Об этом он рассказал сегодня в Верховной Раде.

"Под амнистию не попадают преступления, которые, согласно международному законодательству, входят в категории преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступление по сбиванию малайзийского Боинга", - объяснил Боднар.

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Он подчеркнул, что решения об амнистии будут приниматься исключительно судом и только после полного восстановления суверенитета на временно оккупированных территориях. Боднар проакцентировал: полностью или частично освобождать от ответственности будут только за события 2014 года.

  • Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики террористических организаций "ЛНР/ДНР" не могут рассчитывать на амнистию.

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Василий Боднар амнистия
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