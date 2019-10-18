В МИД рассказали, кто из боевиков не попадет под амнистию

Василий Боднар (Фото - скриншот из видео Радіо Свобода - Youtube)

Замминистра иностранных дел Василий Боднар заявил, что Украина приняла необходимые законы для амнистии боевиков "ЛНР/ ДНР", однако под нее попадут не все террористы. Об этом он рассказал сегодня в Верховной Раде.

"Под амнистию не попадают преступления, которые, согласно международному законодательству, входят в категории преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступление по сбиванию малайзийского Боинга", - объяснил Боднар.

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Он подчеркнул, что решения об амнистии будут приниматься исключительно судом и только после полного восстановления суверенитета на временно оккупированных территориях. Боднар проакцентировал: полностью или частично освобождать от ответственности будут только за события 2014 года.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что б оевики террористических организаций "ЛНР/ДНР" не могут рассчитывать на амнистию.

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