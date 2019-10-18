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Загороднюк не комментирует риск потери 30 поселков при отводе ВСУ

Загороднюк не комментирует риск потери 30 поселков при отводе ВСУ - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)
18.10.2019, 11:29

Ранее СМИ со ссылкой на военных писали, что в том случае, если Украина выполнит свою часть разведения войск, в "серой зоне" окажутся около 30 поселков

Глава Минобороны Андрей Загороднюк не стал комментировать сообщения в СМИ о том, что при возможном отводе войск от линии разграничения в "серую зону" Донбасса попадут около 30 населенных пунктов. Об этом его спросил во время часа вопросов к правительству нардеп от пророссийской Оппозиционной платформы/За життя Юрий Бойко.

Загороднюк напомнил, что предпосылкой к началу разведения войск должно быть подтверждение от ОБСЕ, что на участке тихо не менее семи суток.

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"Сейчас это условие не выполняется той стороной - стороной бандформирований", - отметил он. По данным штаба ООС, вчера и сегодня на участке разведения в Золотом-4 снова были обстрелы.

"Мы сейчас не говорим вообще о других участках - только о двух (Золотое и Петровское, - ред.). Все остальные участки - это вопрос, который будет решаться в будущем. Сейчас мы вообще этот вопрос не комментируем", - сказал Загороднюк.

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Донбасс Золотое разведение войск
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