"Иди отсюда, оккупант хр***в": украинец ответил росТВ - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Конфликт между украинцем и представителем пропагандистского телеканала "Россия" произошел во время разминирования моста в Станице Луганской

У моста возле Станицы Луганской произошла перепалка между, вероятно, чиновником Станично-Луганской райгосадминистрации и журналистами российского телеканала. Видео конфликта было опубликовано на YouTube-канале "Сладков плюс".

На ролике видно, как сотрудник пропагандистского телеканала "Россия" пытается назвать территорию моста "нейтральной". Украинец же четко настаивал на том, что это – не "нейтральная", а украинская территория.

В ходе перепалки российский журналист назвал своего визави провокатором, на что сразу же получил жесткий ответ.

"Да иди ты отсюда, оккупант хр***в", - дал отпор пропагандисту украинец.

Как сообщают СМИ, украинец на видео – Михаил Шевченко начальник отдела взаимодействия с общественностью и СМИ Станично-Луганской райгосадминистрации.

По информации украинской стороны Общего центра контроля и координации, боевики с 4 по 10 августа проводят разминирование на временно оккупированной территории возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

1 августа 2019 года сообщалось, что боевики не пропускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории.

Читайте также: Любители "русского мира" совершили провокацию в Станице: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: станица луганская, телеканал россия, разминирование моста, проаганда
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Иди отсюда, оккупант хр***в": украинец ответил росТВ - видео
"Иди отсюда, оккупант хр***в": украинец ответил росТВ - видео
Стрельба в Кирилловке: пострадавший скончался в больнице – видео
Стрельба в Кирилловке: пострадавший скончался в больнице – видео
В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ: видео
В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ: видео
ТЭК Компания из США оспорила результаты конкурса по "Дельфину"
Хлебный бизнес Лещинского в Одессе обанкротился
Продовольствие Хлебный бизнес Лещинского в Одессе обанкротился
Россия резко сократила поставки угля в Украину
ТЭК Россия резко сократила поставки угля в Украину
Популярное
фото/видео
"Иди отсюда, оккупант хр***в": украинец ответил росТВ - видео
"Иди отсюда, оккупант хр***в": украинец ответил росТВ - видео
Стрельба в Кирилловке: пострадавший скончался в больнице – видео
Стрельба в Кирилловке: пострадавший скончался в больнице – видео 15:56
В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ: видео
В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ: видео 15:16
В Украине сняли семейный фильм о псе-супергерое: трейлер
В Украине сняли семейный фильм о псе-супергерое: трейлер 14:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 