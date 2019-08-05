"Иди отсюда, оккупант хр***в": украинец ответил росТВ - видео

У моста возле Станицы Луганской произошла перепалка между, вероятно, чиновником Станично-Луганской райгосадминистрации и журналистами российского телеканала. Видео конфликта было опубликовано на YouTube-канале "Сладков плюс".

На ролике видно, как сотрудник пропагандистского телеканала "Россия" пытается назвать территорию моста "нейтральной". Украинец же четко настаивал на том, что это – не "нейтральная", а украинская территория.

В ходе перепалки российский журналист назвал своего визави провокатором, на что сразу же получил жесткий ответ.

"Да иди ты отсюда, оккупант хр***в", - дал отпор пропагандисту украинец.

Как сообщают СМИ, украинец на видео – Михаил Шевченко начальник отдела взаимодействия с общественностью и СМИ Станично-Луганской райгосадминистрации.

По информации украинской стороны Общего центра контроля и координации, боевики с 4 по 10 августа проводят разминирование на временно оккупированной территории возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

1 августа 2019 года сообщалось, что боевики не пропускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории.

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