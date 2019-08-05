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Разминирование в Станице: пункт пропуска меняет режим работы

Разминирование в Станице: пункт пропуска меняет режим работы - Фото
Фото: Юрий Клименко/Facebook
05.08.2019, 08:30

С 4 по 10 августа пункт пропуска в Станице Луганской будет работать до 18:00

На участке разведения в Станице Луганской наблюдатели ОБСЕ видели группу по разминированию в сопровождении трех боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК". Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

По данным ОБСЕ, они проводили обследование с помощью щупов и рубали кустарники топориками в полях на западной стороне моста от северного края разрушенной части моста в южном направлении до реки Северский Донец.

На разрушенной части моста наблюдатели видели трех террористов.

"На северном крае разрушенной части моста возле Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска), наблюдатели видели группу по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), состоявшую из 10 специалистов трех транспортных средствах, включая один бронеавтомобиль", - уточнили в ОБСЕ.

Члены патруля миссии зафиксировали в полях саперов ГСЧС, которые выполняли работы с металлоискателями и щупами примерно 125 метров к северу от северного края разрушенной части моста вдоль дороги и на прилегающей территории в полосе 30 м справа и слева от дороги, ведущей к северному краю участка разведения

2 августа наблюдатели видели, что во время проведения работ по разминированию на участке разведения пешеходы все время продолжали пересекать мост. Также, по наблюдениям Миссии, между контрольным пунктом въезда-выезда и разрушенной частью моста продолжал курсировать маршрутный автобус.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

По информации украинской стороны СЦКК, боевики с 4 по 10 августа проводят разминирование на временно оккупированной территории возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец, поэтому пропуск через линию разграничения будут осуществляться до 18:00.

"Командующим объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ Станица-Луганская. Он будет работать до 18:00. Граждан, которые направляются на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17:30", - отметили в штабе ООС.

1 августа 2019 года сообщалось, что боевики не пропускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории.

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пункт пропуска станица луганская разминирование
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