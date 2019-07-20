Любители "русского мира" совершили провокацию в Станице: фото

КПВВ Станица Луганская (фото - president.gov.ua)

В Станице Луганской на КПВВ пророссийские вандалы совершили провокацию, осквернив новый автобус "Неоплан". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Вчера, во второй половине дня, неизвестные лица совершили дикарский акт вандализма против украинского социального транспортного средства. Они разрисовали краской панель багажного отделения автобуса, в салоне устроили беспорядок, расклеили листовки провокационного содержания", - отметили в пресс-центре.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В штабе подчеркнули, что по содержанию надписей неизвестные поклонники так называемого "русского мира".

Автобус быстро отмыли и отчистили от провокационных надписей, с самого утра транспортное средство уже работает на маршруте КПВВ Станица Луганская.

С 15 июля пенсионеров и инвалидов в серой зоне Станицы Луганской со стороны подконтрольной Украине территории начал подвозить специальный автобус.